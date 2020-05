Soldat erkender drab på ekskærestes nye kæreste

Der var spændinger mellem den tiltalte, hans ekskæreste og hendes nye bekendtskab, forklarer soldat om drab.

En i dag 44-årig mand erkender at have skudt og dræbt sin tidligere samlevers kæreste - eller elsker - på en adresse i Kongens Lyngby i marts sidste år.

Det fortæller han under et retsmøde i Retten i Glostrup torsdag formiddag.

Drabet blev begået med en nimillimeter Neuhausen-pistol fra Høvelte Kaserne, hvor den tiltalte arbejdede. Han erkender at have stjålet pistolen og ammunition fra sin arbejdsplads.

Offeret - en 47-årig mand fra Vestsjælland - blev dræbt af tre skud.

Forud for drabet gik en længere periode, hvor der var stigende spændinger i forholdet mellem den tiltalte, hans tidligere kæreste og hendes nye mand.

Det var i hvert fald den tiltaltes oplevelse, og efter en kontrovers med de to frygtede han, at den anden mand ville udsætte ham for vold.

- Jeg tænker, at nu sker det. Det, der er blevet lovet gennem noget tid, siger den tiltalte om, at han følte sig truet.

Anklager Peter Rask beskriver offeret som den tiltaltes tidligere samlevers nye kæreste. Men den 44-årige er ikke sikker på, at de to var kærester.

- Det er jeg ikke helt enig i, siger han.

Senere forklarer han, at hans ekskæreste og offeret indledte en affære tilbage i 2017. Dengang boede den tiltalte og kvinden sammen i et hus i Kongens Lyngby sammen med deres lille datter.

Det var i samme hus, hvor drabet blev begået i marts sidste år.

Affæren fortsatte angiveligt. Den tiltalte bad den anden mand om at holde sig væk. Rivalen havde selv en kæreste på Vestsjælland, forklarer soldaten.

Der ventes dom i sagen senere torsdag.

/ritzau/