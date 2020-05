Soldat får 13 års fængsel for drab på ekskærestes nye mand

En tidligere udsendt soldat med et ulykkeligt kærlighedsforhold bag sig dræbte sin ekskærestes nye mand.

En 44-årig soldat idømmes 13 års fængsel for et drab på hans tidligere samlevers kæreste i Kongens Lyngby i marts 2019.

Det oplyser dommer Nanna Blach i Retten i Glostrup.

Manden dømmes desuden for våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder og for at have stjålet en pistol fra Høvelte Kaserne.

Han arbejdede netop på kasernen.

Drabet blev begået 22. marts 2019.

Den dømte har erkendt sig skyldig i alle forhold, men har fastholdt, at det ikke var hans hensigt at dræbe ekskærestens nye mand.

/ritzau/