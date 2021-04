Sønderjyde sigtes for at frihedsberøve og voldtage kvinde

Grundlovsforhør i Retten i Sønderborg med anholdt 45-årig mand. Offeret er ifølge politiet en 39-årig kvinde.

En mand fra Løgumkloster-området er blevet anholdt i en sag om voldtægt, og en anklager vil onsdag bede retten om at varetægtsfængsle ham.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Manden er 45 år. Han sigtes både for frihedsberøvelse og for voldtægt.

Ifølge politiet er offeret i sagen en kvinde på 39 år.

Retten i Sønderborg vil onsdag eftermiddag holde grundlovsforhør i sagen, og her skal en dommer afgøre, om der er grundlag for at varetægtsfængsle den anholdte.

Hvordan han stiller sig til sigtelsen, har politikredsens kommunikationsrådgiver ikke umiddelbart oplysninger om.

/ritzau/