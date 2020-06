Søster til dømt Hafnia-brandmorder kræver ny retssag

Eksperter har rejst tvivl om mentalt udviklingshæmmet mands tilståelse i sag om Hafnia-brand med 35 døde.

Søsteren til den drabsdømte Erik Solbakke har bedt Den Særlige Klageret tage stilling til, om hans sag skal gå om.

Det skriver TV2 mandag morgen.

Solbakke blev i 1989 dømt for drabet på en 15-årig pige på Fanø og en brand på Hotel Hafnia i København i 1973, hvor 35 døde.

Han er også dømt for en række ildspåsættelser med to dødsofre.

Solbakke, som er mentalt udviklingshæmmet, døde i 1997 på en sikret institution.

Men nu har forsvarsadvokat Mette Grith Stage på vegne af Solbakkes søster, der ikke ønsker at stå frem med navn, anmodet om at få sagerne genoptaget.

Både en TV2-dokumentar og bogen "Den dømte mand: Mysteriet om Erik Solbakke og Danmarkshistoriens største drabssag" har for nylig sået tvivl om beviserne i sagen.

Ifølge TV2 hvilede dommen kun på Solbakkes egen tilståelse, og den kan der sås tvivl om, mener flere eksperter ifølge mediet.

Den Særlige Klageret behandler blandt andet anmodninger om genoptagelse af straffesager. Det sker forholdsvist sjældent.

- Erik Solbakkes søster er dybt rystet over forløbet og har hele tiden undret sig over, at han skulle være skyldig. Derfor anmoder vi om en genoptagelse, siger advokat Mette Grith Stage til TV2.

Mette Grith Stage mener, at det taler for en genoptagelse af sagen, at Solbakke tidligere angiveligt har tilstået otte brande, som ikke fandt sted.

Søsteren er også kritisk over for processen.

- Der er åbenlyst sket en række fejl under afhøringerne og i behandlingen af Erik. Det har efter min mening været alt for nemt at få Erik til at tilstå, skriver Solbakkes søster i en mail til mediet.

Solbakke er på grund af dommene blandt andet blevet kaldt "danmarkshistoriens største massemorder", skriver TV2.

