Politiet forsøger at finde forældre til et forladt barn nær Grøndalsparken i København.

Et spædbarn blev sent mandag aften fundet efterladt i København. Det bekræfter politiet tirsdag morgen over for TV2 Lorry.

Barnet blev fundet ved Grøndals Parkvej nær Grøndalsparken. Politiet fik meldingen klokken 23.14. Barnet er i god behold, lyder det.

/ritzau/