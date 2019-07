Spanien udleverer mand sigtet for overfald i frisørsalon

En mand blev udsat for slag, spark og knivstik i september sidste år i en frisørsalon på Nørrebro i København.

En omfattende sag om et brutalt overfald sidste efterår på Nørrebro i København har fredag ført til endnu en fængsling.

Efter at spansk politi har udleveret en 26-årig mand til Danmark, har en dommer fredag besluttet at varetægtsfængsle manden i foreløbig 25 dage ved et grundlovsforhør i Dommervagten i København.

Manden er sigtet for at have deltaget i overfaldet, som blev begået i en frisørsalon på Nørrebrogade i København om eftermiddagen den 16. september.

Her blev en mand i salonen tilbageholdt, mens han blev udsat for knytnæveslag, spark og knivstik, så han blandt andet brækkede næsen, fik en flænge i baghovedet og fik hævelser i ansigtet.

Også en ven til offeret var til stede og blev ifølge anklagemyndigheden udsat for vold og blev stukket med et våben i ryggen.

Den 26-årige var ikke ene om overfaldet. Hele 19 personer sættes i forbindelse med voldsepisoden - heraf er der rejst tiltale mod 16.

De sidste tre er fortsat blot sigtet i sagen. Blandt de tre sigtede er den 26-årige, som allerede 12. november sidste år blev fængslet in absentia - altså uden at være i politiets varetægt i Danmark.

Det har først nu været muligt at stille ham for en dommer, fordi han har opholdt sig i udlandet. På baggrund af en eftersøgning blev manden anholdt af spansk politi den 13. juli, hvorefter han blev udleveret til Danmark.

Ifølge anklagemyndigheden ved Københavns Politi var den udleverede mand medlem af en bandegruppering, da overfaldet fandt sted, og det voldelige overfald skete som led i en bandekonflikt.

Selv nægter han sig dog skyldig i anklagerne mod ham.

Dansk politi arbejder på at få yderligere en person, der sættes i forbindelse med sagen, udleveret fra udlandet. Han er en af de i alt tre, der på nuværende tidspunkt er sigtet, men endnu ikke tiltalt for overfaldet.

Sagen om overfaldet i frisørsalonen er allerede kommet for retten, hvor den ifølge B.T. blev indledt i maj. Den omfatter de 16 personer, der er blevet tiltalt. Retssagen ventes for deres vedkommende afsluttet i september.

/ritzau/