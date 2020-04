Spejder og lagermand i kokainsag får 13 års fængsel

Dansk og norsk politi har arbejdet tæt sammen om opklaring af en sag om smugleri af kokain.

En østjysk mand påtog sig arbejdet som lagermand og spejder for bagmanden, da der skulle smugles 25 kilo kokain fra Danmark til Norge. Indsatsen har netop givet en straf på fængsel i 13 år.

Dommen er blevet afsagt af Retten i Horsens torsdag. Den dømte 28-årige har tilstået sin rolle i sagen, oplyser Østjyllands Politi.

Han lejede en længe på en gård ude på landet nær Horsens. Her sørgede han blandt andet for at afspritte kokainen ved modtagelse, hvorefter en kurér kom for at bringe stoffet til Norge. Spritten skulle slette spor.

Desuden var han en slags spejder, fremgår det af den forklaring, som han ifølge specialanklager Lars Petersen har givet.

Stoffet var anbragt på en lastvogn, der skulle med færgen fra Hirtshals til Kristianssand.

I den forbindelse sørgede den 28-årige for at køre i forvejen. Han fungerede som en overvåger og skulle rapportere til bagmanden, hvis Skat havde kontrollører ude, oplyser specialanklager Lars Petersen.

/ritzau/