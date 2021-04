Spionsag: Slag i storpolitisk koldkrig skal udkæmpes i Herfølge

Tre mænd nægter sig skyldige i anklager om spionage og terrorstøtte. Sagen begynder torsdag.

I det sydvestlige hjørne af Iran ligger byen Ahvaz. Den er centrum i en etnisk strid mellem persere og arabere, og i 2018 udgjorde Quds Boulevard i byen scenen for et blodigt angreb på en iransk militærparade.

Striden er en lille del af det storpolitiske spil og den kolde krig, som stormagterne Iran og Saudi-Arabien i årtier har udkæmpet ved at støtte forskellige regimer og militære grupper i både Mellemøsten og Afrika.

Den krig har nu ført til, at et nævningeting torsdag træder sammen i et kontorlokale i et industrikvarter i Herfølge, som Retten i Roskilde har lejet til formålet.

Tre mænd er tiltalt for at have bistået en saudiarabisk efterretningstjeneste med at operere i Danmark. Derudover er de tiltalt for på forskellig vis at fremme virksomheden for terrororganisationer. De nægter sig skyldige.

Mændene er iranere - den ene har fået dansk statsborgerskab. Men de tilhører det arabiske mindretal i Ahvaz.

De er en del af separatistbevægelsen ASMLA, som kræver Ahvaz løsrevet fra Iran.

I årevis har de haft til huse i Ringsted, hvor de har siddet i bestyrelsen for Ahwazna Fonden, hvorfra der blandt andet er blevet sendt fjernsyn. Det forbød Radio- og tv-nævnet imidlertid i februar 2020.

Nævnet mente, at Ahwazna Fondens programmer fremmede terrorisme - det var dækningen efter angrebet på den iranske militærparade i september 2018, som fik nævnet til at forbyde fondens programvirksomhed.

Sagen er også et eksempel på, hvordan den kolde krig mellem Iran og Saudi-Arabien påvirker fjerne dele af verden. For det er nok de færreste, som havde forestillet sig, at et slag i den krig skulle udspille sig i den sjællandske stationsby Ringsted.

Men det var planen. For en af de tre var målet for et attentat, som iranske agenter planlagde at udføre. En mand er idømt syv års fængsel for at hjælpe de iranske agenter med at indsamle oplysninger, som skulle indgå i attentatplanerne.

Domfældelsen dengang var i et betydeligt omfang baseret på beviser, der blev fremlagt på lukkede retsmøder. Men det kom blandt andet frem, at den dømte havde videoovervåget det tiltænkte attentatoffer.

En lille uge efter angrebet på militærparaden lignede Danmark visse steder en krigszone. Politiet var kommet under vejrs med, at der var planer om et attentat. Samtidig mistænkte man, at en gerningsmand var kommet til landet for at udføre det.

Det førte til, at broer blev lukket, og færgehavne blev kontrolleret. Der blev sat vejspærringer op, og masser af trafikanter blev standset.

Nogle uger efter blev en norsk-iraner anholdt i Sverige, men sagen skulle tage en uventet drejning. For i begyndelsen af 2020 blev de tre mænd fra Ringsted sigtet og siden fængslet. Mistanken gik på spionage.

Det er de nu tiltalt for. De er også tiltalt for at fremme virksomheden for to militante grupper.

Den ene er Martyr Muhyiddin Al Nasser Brigaden, som er den militære gren af ASMLA. Mændene er desuden anklaget for at have skaffet 30 millioner kroner fra en saudiarabisk efterretningstjeneste til støtte for brigaden.

Den anden gruppe er Jaish al-Adl, som kæmper for løsrivelse af en anden del af det sydlige Iran. I anklageskriftet omtales Jaish al-Adl som en terrororganisation. Mændene er også anklaget for at forsøge at skaffe penge til denne gruppe.

Endelig er mændene anklaget for at skaffe yderligere fem millioner euro til forskellige grupper og for på forskellig vis at have billiget angrebet på militærparaden i Ahvaz.

Alle tiltalte nægter sig skyldige.

Retssagen bliver lang. Først til november vil der efter planen falde dom.

