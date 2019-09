Thairestaurant på Amager er ramt af eksplosion

Facaden på et spisested på Amager er ødelagt i en eksplosion, oplyser politiet tidligt tirsdag morgen.

Der har natten til tirsdag været en eksplosion på et spisested på Amager.

Det oplyser Københavns Politi.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne. Politiet har heller ikke anholdt nogen i forbindelse med sagen.

- Politiet er massivt til stede i området, hvor man må forvente afspærring af Røde Mellemvej, skriver politiet tidligt tirsdag morgen i et tweet.

- Vi får klokken 03.30 en anmeldelse fra borgere, som har hørt et stort brag, siger vagtchef Henrik Svejstrup fra Københavns Politi.

Braget viste sig at stamme fra en eksplosion på adressen Røde Mellemvej 16.

- På stedet ligger en restaurant eller take away med thaimad. Facaden er delvist sprængt i stykker, men der er ikke sket skader på andre bygninger i nærheden. Der er fundet nogle fragmenter liggende på parkerede biler, siger vagtchefen.

Det er alt for tidligt at sige noget om et muligt motiv til hændelsen, understreger Henrik Svejstrup.

- Vi ved endnu ikke, hvad der er sket. Men vi har teknikere på plads derude for at få klarlagt, hvad der er sprængt, siger han.

Politiet har endnu ikke talt med indehaveren af spisestedet, oplyser vagtchefen kort efter klokken fire tirsdag morgen.

/ritzau/