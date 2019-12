Sportsvogn blev ødelagt i politiets varetægt

En Lotus Seven blev misrøgtet, da den var beslaglagt af Københavns Politi. Ejer får delvist medhold i retten.

En bil lignede slet ikke sig selv, efter at den var blevet opbevaret af politiet i godt syv år.

Den var fuld af skrald, forkromningen var rustet, sæderne var dækket af støv og snavs, og den oprindeligt blanke motorhjelm var blevet helt matgrå.

Skaderne på bilen, en Lotus Seven, var faktisk endnu mere omfattende. For eksempel var de to karburatorer ødelagt, ligesom tankdækslet var væk, har ejeren for nylig fortalt i en retssag.

"Tydelig misrøgt", lød bedømmelsen fra en fagmand om bilens stand efter at have været beslaglagt af Københavns Politi.

En anden har sagt, at bilen havde fået "aluminiumspest". Aluminiummet var forsvundet mange steder.

Først var veteranbilen placeret i politiet garage ved Langebro og derefter i parkeringsanlægget nær Politigården i København.

Nu skal statskassen betale næsten 180.000 kroner plus procesrenter til bilejeren på grund af skaderne, har Retten på Frederiksberg bestemt.

Inden retssagen kunne anklagemyndigheden godt se, at noget var gået galt og havde derfor indvilget i at betale 50.000 kroner. Men det er altså langtfra nok, fastslår retten.

Det var tilbage i sommeren 2010, at politiet beslaglagde både bilen og andre værdier fra ejeren i forbindelse med en sag om økonomisk kriminalitet. Først i 2017 fik ejeren, der efter et langvarigt forløb endte med at få en dom på betinget fængsel i seks måneder, atter adgang til bilen.

Flere gange gennem årene forsøgte ejeren at få sin bil udleveret, men fik nej.

Inden politiet overtog nøglerne, blev den passet og plejet. Den rullede ikke ud om vinteren. Den var parkeret i en garage med isolering og varme i gulvet.

Under erstatningssagen har flere vidner udtalt sig om værdien af bilen. Den er noget særligt, fordi den er udstyret med en såkaldt Twincam motor, fremgår det.

I øvrigt har anklagemyndigheden tidligere tilkendt ejeren 10.000 kroner for afsavn af bilen. Retten vil ikke lægge flere penge oveni på den konto, og også en række andre krav er blevet afvist.

/ritzau/