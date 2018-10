Spritbilist er rask nok til retsmøde efter dødsulykke

En 57-årig kvinde mistede 1. september livet i en ulykke. Nu er dødsbilisten frisk nok til at møde i retten.

Efter mere end en måneds indlæggelse er en 59-årig mand fra Thy rask nok til at møde i retten, hvor anklagemyndigheden tirsdag vil kræve ham varetægtsfængslet.

Manden sad bag rattet i en bil, som 1. september på halvøen Thyholm mellem Thy og Struer pludselig skiftede kørebane og ramte en anden bil, hvor en 57-årig kvinde befandt sig. Hun mistede livet.

Manden blev efterfølgende sigtet for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder, fordi han ifølge politiet var påvirket af spiritus.

Allerede dagen efter ulykken ville anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi have manden varetægtsfængslet. Men han var så ilde tilredt efter ulykken, at han ikke kunne møde i retten.

Politiet oplyste dengang, at der var tale om mulige brud på ryggen, en brækket fod og trykkede ribben.

En dommer ved Retten i Holstebro bestemte i et retsmøde, hvor manden ikke var til stede, at der var grundlag for varetægtsfængsling. Men det altså uden at manden havde haft mulighed for at forsvare sig.

Det får han tirsdag, når Retten i Holstebro holder et nyt retsmøde i sagen.

/ritzau/