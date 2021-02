Stalking: Kvinde og forældre kontaktet 841 gange på 60 dage

Et års ubetinget fængsel, lyder Retten i Næstveds dom til en 34-årig mand, som stalkede ekskæreste.

En 34-årig mand er blevet dømt for 841 overtrædelser af tilhold, flere trusler og hærværk begået over en periode på 60 dage.

Straffen lyder på et års ubetinget fængsel, som dermed skal afsones.

Det har Retten i Næstved afgjort i en dom mandag, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Den 34-årige mand blev dømt for at have forfulgt og chikaneret sin ekskæreste og hendes forældre. Over en periode på 60 dage kontaktede han dem telefonisk 841 gange ved at ringe, sende sms'er og indtale telefonbeskeder, hvor han også truede dem på livet.

Han er desuden dømt for at have indfundet sig på ekskærestens adresse og udøvet en række hærværk på hendes bil.

Den 34-årige har siddet varetægtsfængslet under sagen og skal fortsat sidde fængslet.

Han har under sagen erkendt flere af anklagerne. Han har dog valgt at anke dommen til landsretten. Han ønsker en mildere straf for det, som han har erkendt og en frifindelse for det, som han nægter sig skyldig i.

/ritzau/