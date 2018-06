Stangstiv lastbilchauffør kører i nødsporet mod trafikken

En 36-årig hviderussisk lastbilchauffør blev lørdag aften stoppet med en promille "langt over det tilladte".

En 36-årig hviderussisk lastbilchauffør blev natten til søndag sigtet for spirituskørsel, efter at han sent lørdag aften var blevet stoppet på Fynske Motorvej.

- Klokken 23.35 begynder vi at få et hav af anmeldelser om en lastbil, der kører mod færdselsretningen på motorvejen mellem afkørsel 53 og 52, siger vagtchef ved Fyns Politi Thomas Bentsen.

Lastbilen kørte ifølge vagtchefen langsomt i nødsporet, hvilket skabte utryghed blandt de øvrige trafikanter på strækningen.

- Vi får bragt lastbilen til standsning, og det viser sig, at han er temmelig beruset, så han bliver anholdt og er nu sigtet for spirituskørsel, siger Thomas Bentsen.

Vagtchefen vil ikke oplyse, hvad alkoholtesten viste. Han understreger dog, at den sigtedes promille lå "langt, langt over det tilladte".

- Ud fra den promille vil han nok kunne se frem til ikke at måtte operere et motordrevet køretøj i Danmark i de næste tre år, siger Thomas Bentsen.

Der er dog en smule gode nyheder for hviderusseren, når han vågner op fra sin brandert.

På nærmest mirakuløs vis udløste hans tur på motorvejen ikke nogen konkrete faresituationer for de øvrige bilister.

- Indtil videre vil han kun blive sigtet i henhold til færdselsloven, siger Thomas Bentsen, der tilføjer:

- Men hvis vi får nogle henvendelser fra folk, der har været ude i en undvigemanøvre, så kan han risikere at blive sigtet i henhold til straffeloven.

