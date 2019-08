Staten opgiver størstedelen af krav mod andelskasse

Retten i Glostrup indleder tirsdag en sag om erstatningskrav mod to topfolk i Andelskassen J.A.K. Slagelse.

Den tidligere ledelse i Andelskassen J.A.K. Slagelse skal af med 1,8 millioner kroner i erstatning for uforsvarlig drift, lyder et krav fra det statslige selskab Finansiel Stabilitet.

Der kan sættes et "kun" foran beløbet. For oprindeligt var statens krav oppe på godt 14 millioner kroner mod den tidligere direktør og den tidligere formand for bestyrelsen.

Retten i Glostrup indleder retssagen tirsdag, og papirer i sagen viser, at Finansiel Stabilitet i sommer slog bak. Det oprindelige krav blev beskåret kraftigt, og samtidig blev en række ellers planlagte vidner aflyst.

Retssagen hører i forvejen til i miniput-klassen, når man sammenligner med de øvrige erstatningssager mod ledelser i kuldsejlede pengeinstitutter som Amagerbanken og andre. Her har kravene svinget mellem en milliard kroner og 150 millioner kroner.

Men også i de tunge sager har staten undervejs i det store retsopgør trukket i land.

Andelskassen gik ned i i oktober 2015, hvorefter Finansiel Stabilitet overtog kontrollen.

Hovedkontoret lå i Slagelse, og der var mindre filialer i Brenderup, Nykøbing Mors og Thisted på grund af en fusion med Andelskassen Morsø og Andelskassen Brenderup og Thisted. Andelskassen havde cirka 3000 kunder, især private og mindre erhvervsdrivende, som blev betjent af 17 fuldtidsansatte.

J.A.K. står for jord, arbejde og kapital. Andelskassen opstod som resultat af en bevægelse fra 1930'erne om et økonomisk mere retfærdigt samfund uden renter.

I retssagen mod den forhenværende direktør og forhenværende formand hævder Finansiel Stabilitet dog, at der blev handlet uforsvarligt i forbindelse med to konkrete engagementer.

I flere år havde både Finanstilsynet og Andelskassens eksterne revision gjort opmærksom på uforsvarlige forhold. For eksempel var der ikke en tilstrækkelig risko- og kreditstyring, mener det statslige selskab ifølge et indlæg i sagen.

De to sagsøgte vil frifindes for kravet om erstatning. Den tidligere direktørs advokat fremhæver, at statens overtagelse af Andelskassen skyldtes øgede kapitalkrav og ikke som påstået uforsvarlig drift eller kreditgivning.

Advokat Kim Jensen hæfter sig i øvrigt ved den voldsomme barbering af erstatningskravet. Det viser i sig selv, hvor vanskeligt det kan være at vurdere engagementer. Man skal være yderst varsom med at fastslå et erstatningsansvar for beslutninger, som ledelsen "i kampens hede" har truffet, understreger advokaten i et indlæg.

/ritzau/