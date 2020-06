Statsadvokat kontraanker dom over drabsmand

28-årig var tiltalt for tre drab, men blev dømt for to. Nu vil anklagemyndigheden have ham dømt for alle tre.

Statsadvokaten for København kontraanker en dom på fængsel for livstid for to drab, som den 28-årige James Schmidt blev idømt i Københavns Byret.

Det oplyser Statsadvokaten på Twitter.

Schmidt var tiltalt for tre drab, men blev frifundet for det ene. Han ankede på stedet dommen til landsretten.

Det får nu Statsadvokaten til at kontraanke dommen med krav om, at Schmidt dømmes for alle de tre drab, han var tiltalt for.

- Statsadvokaten kontraanker byrettens dom om to pensionist-drab på Østerbro i Kbh. Påstanden i ankesagen lyder på domfældelse i fuldt omfang således, at der sker domfældelse for tre drab, lyder det på Twitter.

Afgørelsen kommer ikke som den store overraskelse.

Det er kutyme, at når en domfældt anker en dom for at slippe billigere, så kontraanker anklagemyndigheden for at få skærpet straffen eller få domfældelse i de forhold, hvor der er sket frifindelse.

James Schmidt blev 7. juni idømt fængsel på livstid for at have dræbt to ældre beboere på Østerbro.

Han var tiltalt for at have dræbt både 82-årige Eva Hoffmeister, 80-årige Peter Jensen Olsen og 81-årige Inez Hasselblad.

Men ifølge nævningetinget i Københavns Byret er der ikke ført tilstrækkeligt bevis for, at Eva Hoffmeister havde været udsat for en forbrydelse, da hun blev fundet død i sin lejlighed 6. februar sidste år.

Til gengæld blev nævningetinget i løbet af retssagen overbevist om, at Peter Jensen Olsen og Inez Hasselblad begge blev kvalt. Og at gerningsmanden var James Schmidt.

Ved obduktioner efter de to pensionisters død fastslog retsmedicinere, at de havde været udsat for kvælning ved kværkning.

Ved kværkning bruger en person sine hænder til - med et greb om halsen - at slå et andet menneske ihjel.

Men Eva Hoffmeister blev aldrig obduceret, fordi mistanken om, at hun var blevet dræbt, først opstod mere end en måned efter hendes død.

I mellemtiden var hun blevet kremeret.

James Schmidt har under sagen nægtet sig skyldig i drab, men har erkendt at have misbrugt sine ofres betalingskort på blandt andet cafébesøg, biografbilletter og taxakørsel.

/ritzau/