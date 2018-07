Statsadvokat kritiserer politi for sneglefart i svindelsag

Chef i rengøringsfirma er blevet seks år ældre under Københavns Politis behandling af straffesag.

Seks år har det taget Københavns Politi at færdiggøre en sag om snyd med moms og skat.

Ikke bare en af de tiltaltes forsvarere har luftet sin forargelse over forløbet. Også Statsadvokaten i København, som fører kontrol med politikredsenes behandling af straffesager, er kritisk.

- Vi er enige med forsvareren i, at den lange sagsbehandlingstid i den konkrete sag er kritisabel, hvilket vi har påtalt over for politikredsen, siger vicestatsadvokat Gyrithe Ulrich tirsdag.

Det var i juni 2012, at en direktør i rengøringsbranchen blev anholdt og sigtet. Det skete ved en "storstilet, planlagt aktion", hed det i en årsberetning fra politiet.

Sigtelsen dengang drejede sig om en kvart milliard kroner. Statskassen var blevet unddraget 250 millioner kroner i forbindelse med såkaldt kædesvig, lød det.

Sagen svulmede op, og bilagene fyldte 49 ringbind. For nylig traf Københavns Politi omsider en beslutning og rejste tiltale. Anklageskriftet ligger meget langt fra den oprindelige mistanke. Det drejer sig om svindel med skat og moms og arbejdsmarkedsbidrag for 2,8 millioner kroner.

Den voldsomme beskæring skyldes blandt andet de mange år, der er gået, oplyste senioranklager Mads Schiønning Frandsen i Københavns Politi forleden.

- Når der er gået så lang tid, er det for eksempel et spørgsmål, om vi kan gå ud og få fat i de mennesker, som vi oprindeligt mente var stråmænd, har han udtalt.

- Også den straf, der er udsigt til, spiller en rolle. Når en sag bliver gammel, vil det påvirke strafudmålingen, sagde Mads Schiønning Frandsen. Selv overtog han først sagen i foråret.

Forsinkelsen skyldes blandt andet udskiftning af medarbejdere hos både politiet, Skat og i anklagemyndigheden, er det blevet forklaret.

Den anklagede tidligere direktørs forsvarer er advokat Kåre Pihlmann. Tre gange undervejs har han klaget til Statsadvokaten i København.

- Jeg mener, at sagsbehandlingen er omtrent så kritisabel, som den overhovedet kan være, sagde Kåre Pihlmann i sidste uge.

Hos statsadvokaten siger Gyrithe Ulrich, der fører tilsyn med politiet, at man løbende holder øje med blandt andet alderen på verserende sager.

- Vi drøfter ved tilsynet tillige fremdriften i de større økonomiske sager med politikredsene, og vi har i den forbindelse også været opmærksomme på sagen her, siger hun.

Om den efterhånden 39-årige tidligere direktør er skyldig, vil Retten på Frederiksberg tage stilling til i september.

