Statsadvokat rejser tiltale mod terroranholdt fra Fyn

Mand delte ifølge anklagemyndigheden vejledning om fremstilling af gift og bomber. Han nægter sig skyldig.

Anklagemyndigheden har rejst tiltale for at hjælpe Islamisk Stat mod en 30-årig mand, der i landsdækkende aktion i december 2019 blev anholdt på Fyn.

Sagen er rejst som en domsmandssag. Det betyder, at straffen vil blive holdt under fire års fængsel.

22 mænd og kvinder blev anholdt ved aktionen den 11. december i fjor. Syv af landets politikredse deltog. Aktionen vedrørte flere forskellige sager. To af sagerne førte til fængslinger i København og en af sagerne førte til fængslingen af den 30-årige i Odense.

- Manden er blandt andet tiltalt for at have indsamlet og delt vejledninger i fremstilling af gift og bomber, vejledninger i håndtering af våben og i udførelse af angreb, samt vejledninger i hvordan man på internettet kan holde sig skjult for politiet, siger vicestatsadvokat Torben Thygesen i en pressemeddelelse.

Den tiltaltes forsvarsadvokat, Asser Gregersen, har tidligere oplyst, at hans klient nægter sig skyldig i sagen.

Den 30-årige er tiltalt for to underbestemmelser i straffelovens afsnit om terrorisme. Det drejer sig dels om paragraf 114 e og 114 b.

Den første handler om at "fremme virksomheden" for terrororganisationer eller terrorister. Den anden handler om at yde økonomisk støtte til terrororganisationer eller terrorister.

Derudover er han tiltalt for at ville skaffe penge til Islamisk Stat i Libyen og Mali.

Der er flere eksempler på, at danske domstole anser Islamisk Stat for at være en terrororganisation i straffelovens forstand. Det vil sige, at der er tale om en organisation, som udfører egentlige terrorhandlinger.

Anklagemyndigheden mener, at den tiltalte ved at indsamle og dele det materiale, som indgår i sagen, har gjort det tilgængeligt for Islamisk Stat og dens sympatisører.

- Samtidig har han rådgivet eller forsøgt at rådgive personer, der har til hensigt at begå terror, siger vicestatsadvokat Torben Thygesen.

De bestemmelser, der er rejst tiltale for, er blandt de mindre alvorlige i straffelovens terrorafsnit. Og anklagemyndigheden lægger også op til en straf i den mildere ende, når det kommer til terrorsager.

Sagen er nemlig rejst som en domsmandssag. Det betyder, at strafkravet vil blive holdt under fire års ubetinget fængsel. Skulle det have været højere, så skulle sagen rejses som en nævningesag.

Afgørelsen om at rejse tiltale er tiltrådt af justitsminister Nick Hækkerup (S).

I terrorsager har justitsministeren det afgørende ord i spørgsmålet om, hvorvidt der skal rejses tiltale.

/ritzau/