Stedfar og mor dømt for talrige voldtægter af datter

Mor og stedfar, som i en årrække voldtog datteren fra hun var 12 til 23 år, er idømt tre og syv års fængsel.

En 70-årig stedfar idømmes syv års fængsel for at have seksuelt misbrugt sin steddatter gennem 11 år. Også den 58-årige biologiske mor til pigen er idømt tre års fængsel i sagen.

Dommen er afsagt torsdag eftermiddag ved Retten i Viborg.

De seksuelle overgreb fandt sted fra marts 2003 til februar 2014 i familiens skiftende hjem i Bjerringbro-området. Den nu voksne kvinde blev misbrugt, mens hun var mellem 12 og 23 år gammel og har været mentalt handicappet siden en hjerneskade ved fødslen.

Senioranklager Linette Lysgaard er meget tilfreds med dommen og finder straffen meget passende.

- Alle sager om seksuelle overgreb er slemme, men denne her sag er ikke mindst slem, fordi den foregik over så mange år. Men også fordi de udnyttede pigens handicap, siger hun.

Stedfaren truede blandt andet pigen med at slå familien ihjel. Derudover udnyttede han sin fysiske og psykiske overlegenhed til at tiltvinge sig både anale og vaginale samlejer. Han stak også genstande op i hendes vagina og tvang hende til at onanere sig.

Også den biologiske mor deltog i overgrebene ad flere omgange. Hun er dømt for både at lade overgrebene finde sted og selv at have deltaget.

I retten nægtede manden at have truet pigen til samleje. Han erkendte at have haft samleje med pigen, men argumenterede for, at han gjorde for at hjælpe hende. Det skrev Viborg Folkeblad, som var til stede i retten.

Stedfaren forklarede, at overgrebene begyndte, fordi pigen gnubbede sig i skridtet med sin dukke og havde forklaret, at det fik hende til at få det godt. Derfor begyndte han cirka en gang om ugen at hjælpe pigen med fingrene.

Også moren fortalte ifølge Viborg Folkeblad, at hun troede, at datteren nød samlejerne, fordi hun pustede og stønnede, som man gør, når man er opstemt.

Både mor og stedfar har anket dommen til landsretten på stedet.

/ritzau/