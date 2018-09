Stedfar skal fem år i fængsel for årelangt sexmisbrug

En mand er ved Retten i Roskilde blevet idømt fem års fængsel for at have misbrugt sin steddatter seksuelt.

Fra midten af 2010 og frem til slutningen af 2012 begik en mand fra Stevns adskillige overgreb mod sin steddatter.

Pigen var dengang mellem 10 og 12 år gammel.

Tirsdag har Retten i Roskilde idømt manden fem års fængsel for det seksuelle misbrug. Manden skal desuden betale 100.000 kroner i erstatning til sit offer.

Det oplyser Retten i Roskilde og Midt- og Vestsjællands Politi.

Steddatteren, der i dag er 17 år gammel, blev blandt andet flere gange voldtaget af sin stedfar.

Pigen betroede sig til en lærer om overgrebene i begyndelsen af 2018, hvorefter læreren meldte sagen til politiet.

Straks herefter blev den nu dømte mand anholdt.

Anklager John Catre Nielsen fra Midt- og Vestsjællands Politi er tilfreds med dommen, hvor retten har lagt afgørende vægt på steddatterens forklaringer.

- Set i lyset af, at overgrebene fandt sted for længe siden, og det derfor er svært at støtte sig til tekniske beviser, er jeg rigtig tilfreds med, at retten lyttede til det, som pigen forklarede, siger John Catre Nielsen.

Tirsdagens dom adskiller sig fra andre afgørelser i tilsvarende sager, da det ikke har været muligt at supplere offerets forklaringer med personundersøgelser, som ofre for seksuelle overgreb normalt gennemgår.

Den dømte har bedt om tid til at overveje, om han vil anke dommen.

/ritzau/