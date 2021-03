Per Stig: Kan ikke forklare samarbejde med politi om kinesiske besøg

Danmarks udenrigsminister var skuffet over tavs kinesisk premierminister under køretur til lufthavnen.

- Man kan godt være bagklog og sige, at det kunne jeg godt have boret i.

Det siger den tidligere udenrigsminister Per Stig Møller (K), da han torsdag udspørges af Tibetkommissionen.

Under afhøringen konfronteres han med en notits fra 2002, da han var ansvarlig minister.

I papiret står, at hans ministerium havde indledt et samarbejde med politiet og med den kinesiske ambassade.

Samarbejdet gik ud på, at bevægelsen Falun Gongs lovlige aktiviteter skulle finde sted, "hvor de ikke generer den kinesiske delegation".

Falun Gong er en delvist religiøs bevægelse, hvis repræsentanter er kendt for deres gule T-shirts, og som af det kinesiske styre anses for at udgøre en trussel.

Tibetkommissionen er ved at undersøge politiets og andre myndigheders håndtering af kinesiske besøg gennem årene. Altså om borgernes ret til at ytre sig blev tilsidesat.

Adskillige gange er demonstranter blevet gemt af vejen, fremgår det af skriftlige planer fra politiet og af vidneudsagn i kommissionen.

Dermed blev Kinas ønsker imødekommet, og det skete også i 2002, da premierminister Zhu Rongji kom på besøg, har politifolk fortalt.

Den omtalte notits om Falun Gong blev Per Stig Møller briefet om af sin direktør, Friis Arne Petersen, som han i øvrigt betegner som fremragende.

Kommissionen forsøger at finde ud af, hvordan ledere i Københavns Politi kunne få den opfattelse, at højtstående gæster fra Kina ikke skulle se eller høre demonstranter. Og at det var alment kendt.

Men Per Stig Møller kan ikke hjælpe i opklaringen.

- Det var ikke noget, der lå på mit bord, fastslår han.

Presset på Udenrigsministeriet var voldsomt i 2002 forud for premierministerens ankomst. Hele 15 gange sagde Kina til ministeriets embedsmænd, at der ikke måtte være demonstrationer. Man forlangte, at de skulle være udenfor Zhus syns- og hørevidde.

Men Per Stig Møller fik ikke besked om de mange henvendelser, som især blev håndteret af ministeriets Asien-kontor.

- Det er ikke noget, man ulejliger en udenrigsminister om, siger han.

Torsdag præsenteres Per Stig Møller for referater af nogle af de mange henvendelser fra Kina, og han hæfter sig ved de mulige sproglige nuancer.

- Der står demonstrere, genere og konfrontere. Det er tre forskellige ord med forskellige betydninger, mener han.

Kommissionen spørger en del til en særlig enhed i Udenrigsministeriet, nemlig protokollen, som tager sig af alle praktiske forhold i forbindelse med besøg, og som har et nært samarbejde med politiet.

Protokollens ansatte er meget professionelle og kompetente, lyder det.

- Man skiller jo ikke sin cykel ad, hvis den kører ordentligt, siger han.

Den tidligere minister erklærer sig i øvrigt forbløffet over at skulle svare på spørgsmål om 2002.

- Det eneste, jeg kan huske, er, at der ikke var demonstrationer, siger han om en køretur med Zhu til lufthavnen.

- Jeg havde set frem til turen med ham, men han var totalt tavs, lyder det fra Per Stig Møller.

/ritzau/