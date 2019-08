Stor eftersøgning i gang: Tomt skib drevet i land

Et skib uden mandskab og med en knækket mast er drevet i land nord for Bagenkop på Langeland.

Myndighederne er lørdag formiddag i gang med en redningsaktion i vandet omkring Langeland.

Det skyldes, at et tysk sejlskib er drevet i land nord for Bagenkop - uden besætning.

- Da vi finder skibet, kan vi se, at han har været i havsnød. Han er ikke om bord, og der mangler en redningsflåde, så vi formoder, at han er i den lige nu, fortæller seniorsergent Peter Frandsen fra Forsvarets Operationscenter.

Han tilføjer, at der er meldinger om, at skibets mast er knækket.

Skibet sejlede fredag fra Marstal på Ærø mod Tyskland, så de tyske myndigheder hjælper også til.

Skibe og helikoptere deltager i eftersøgningen.

Eftersøgnings- og redningstjenesten blev tilkaldt kort før klokken 08.

