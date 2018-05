Stor hedebrand kan slå krybdyr, fugle og rådyrlam ihjel

Brandfolk kæmper stadig med at slukke stor brand på Randbøl Hede. Ifølge skovrider rammer branden dyrelivet.

Selv om det er naturligt at brænde heder af, så rammer en stor naturbrand på Randbøl Hede uden for sæsonen og helt ukontrolleret.

Derfor kan det få store konsekvenser for dyrelivet på heden, fortæller skovrider Inken Breum Larsen fra Naturstyrelsen Trekantsområdet.

- Heden er vant til at blive plejet med afbrænding, men for de dyr, der yngler på heden og ikke kan flygte, er det ikke godt, siger skovrideren, der har bistået beredskabet med viden om området.

Branden på Randbøl Hede har hærget siden fredag. Den er under kontrol, men brandfolk arbejder stadig på at efterslukke mindre brande, som indimellem blusser op.

Heden brændes kontrolleret med jævne mellemrum for at forynge plantevæksten. Men det sker kun i perioden fra 1. september til 1. april.

Flere dyr kan derfor være døde eller i fare ved branden, fortæller Inken Breum Larsen.

- Krybdyr og firben kan ikke komme væk, og så er der hugorme og stålorme. Der er også en sjælden mariehøneedderkop, som lever i et rør nede i jorden, og hvis det bliver for varmt er den også væk.

- Rådyr kan også have lam på heden, og sådan nogle lam trykker sig. De løber ikke væk, selv om moren kalder. Der er også ynglefugle, som har æg på jorden, siger hun.

Ingen mennesker er kommet til skade ved branden, og der er heller ikke sket skader på bygninger. Politiet har flere gange bedt nysgerrige om at holde sig væk fra området.

Politiet har tidligere oplyst, at branden har ramt et område på to gange fire kvadratkilometer.

Inken Breum Larsen fortæller, at det er en af de mest omfattende brande i området.

- I de næsten 20 år, jeg har været på Randbøl Hede, har jeg ikke oplevet noget lignende.

- For en fire år siden havde vi en anden brand lidt længere mod vest. Der var det 25 hektar, der brændte. Så det er ikke noget, der minder om, siger hun med henvisning til at flere hundrede hektar menes at være brændt denne gang.

/ritzau/