Stor kø efter uventet lukning af bro i Sønderjylland

Politifolk blev sendt ud på grund af trafikproblemer ved Egernsundbroen.

Et uheld på Egernsundbroen ved Gråsten førte torsdag til lange køer af biler på begge sider, oplyser politiet.

Det var værst i retningen fra vest mod øst, oplyste vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi kort før klokken 13.

Problemet var, at broklappen ikke fungerede. Skaden opstod, da en bilist kørte over sidst på formiddagen på et tidspunkt, hvor klappen ikke var helt nede, oplyser politiet. Bilisten kom ikke noget til.

Uheldet skete lidt efter klokken 11.

Cirka klokken 13.30 kom meldingen om, at broen atter kunne passeres.

/ritzau/