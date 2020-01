Anmeldelse om trusler med pistol udløser politiaktion

Stor politistyrke er til stede i Rebæk Søpark efter en anmeldelse om trusler med pistollignende genstand.

Københavns Vestegns Politi er torsdag eftermiddag rykket talstærkt ud til Rebæk Søpark i Hvidovre.

I første omgang oplyste politiet kortfattet, at man undersøger et mistænkeligt forhold.

Men kort efter klokken 16.30 løfter politiet på Twitter sløret lidt mere for baggrunden for den voldsomme aktion.

- Vi undersøger en anmeldelse om trusler med en pistollignende genstand i en lejlighed. Følg venligst vores anvisninger på stedet, skriver politiet på Twitter.

En beboer fra Rebæk Søpark fortæller til TV2, at der er politi med trukne automatvåben, og at beboerne er blevet bedt om at blive i deres boliger eller trække væk fra området.

/ritzau/