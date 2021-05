Storebæltsbroen lukkede kort mens specialfartøj sejlede under

Der var kortvarigt onsdag lukket for Storebæltsbroen i begge retninger, mens et høj fartøj skulle sejle under.

Onsdag formiddag blev Storebæltsbroen lukket for en kort stund.

Det oplyste broen på Twitter.

Lukningen skete rutinemæssigt i begge retninger af hensyn til sikkerheden, mens et særligt højt specialfartøj sejlede under østbroen.

Broen oplyste om lukningen onsdag kort efter klokken 11, og cirka 20 minutter senere lød det, at broen atter var åben.

/ritzau/