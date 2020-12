Storebror afviser anklager om gentagne voldtægter af søster

En 21-årig mand er tiltalt for gennem seks år at have voldtaget lillesøster, fra hun var syv år.

Gennem knap seks år blev en i dag 13-årig pige ifølge anklagemyndigheden jævnligt voldtaget eller på anden måde krænket seksuelt af sin storebror. Den i dag 21-årige bror nægter sig skyldig.

Han sidder torsdag på anklagebænken i Retten i Roskilde, hvor anklager Kirsten Jensen afhører den unge mand om sagen - blandt andet om de indviklede familieforhold, som gør sig gældende.

- Overhovedet ikke!

Sådan lyder hans svar igen og igen på Kirsten Jensens direkte spørgsmål om, hvorvidt han har gjort de ting, der er beskrevet i anklageskriftet.

Manden sidder skiftevis og hænger hen over vidneskranken - han sidder ved siden af den og ikke bag den på grund af rettens coronaregler - og skiftevis virker han nærmest overgearet og hurtigt snakkende.

Han har siddet varetægtsfængslet siden april. Men i november blev han overført fra arresten til en psykiatrisk afdeling. Han lider blandt andet af adhd og andre psykiske udfordringer.

I vidneskranken forklarer han, hvordan hans forældre blev skilt for år tilbage. Han kom til at bo hos sin mor, som efterfølgende blev en kæreste med først én kvinde og siden en kvinde mere.

Hans forhold til moren er dårligt.

- Min mor er en kost, lyder det fra manden.

- Hver gang jeg gjorde noget forkert, så skulle jeg græde, før hun troede på, at jeg havde forstået det. Ellers tog hun mit kæreste eje fra mig, min computer, fortæller han.

Da han fyldte 18 flyttede han hjem til sin far og farens nye kæreste, senere kone, i Greve. Her boede hans søster, som allerede på det tidspunkt ifølge anklageskriftet havde været offer for sin storebrors seksuelle overgreb.

De var nemlig startet tilbage i 2014, når broren var på besøg. På det tidspunkt var lillesøsteren knap syv år.

Anklager Kirsten Jensen fortæller, at nærmest hele familien skal vidne i sagen. Både faren, moren, deres nye samlevere, søskende, halvsøskende og papsøskende er indkaldt til at vidne i sagen. Flere er mindreårige og er blevet videoafhørt.

Og vidneafhøringerne bliver afgørende. For ifølge Kirsten Jensen er det den eneste type bevis, som indgår i sagen.

Det var moren, som i marts i år gik til Kalundborg Kommune og anmeldte sagen. Datteren havde fortalt om de påståede overgreb, som på det tidspunkt altså ifølge anklageskriftet i sagen havde stået på i årevis.

På det tidspunkt hærgede coronaen, og det meste af samfundet var lukket ned. Der gik derfor omkring en måned, før lillesøsteren blev afhørt.

Politiet valgte på baggrund af afhøringen af skride til anholdelse, og en dommer valgte efterfølgende at varetægtsfængsle storebroren.

Anklagemyndigheden går efter en fængselsstraf, men på grund af storebrorens psykiske tilstand vil man have ham indlagt på en psykiatrisk afdeling, indtil han er egnet til at afsone normalt.

Der ventes dom i sagen senest 22. december.

/ritzau/