Stort hashtyveri kan være motiv til skyderier på gaden

Unge hyggede på bænk i Husum i København, da der blev affyret ti skud. En blev såret overfladisk i hovedet.

Et tyveri af et stort parti hash er muligvis årsagen til, at der har været flere episoder med skud på åben gade i Husum i København.

Det oplyser Københavns Politi efter den seneste hændelse, som fandt sted lidt over midnat natten til tirsdag. Solgt på gadeplan har den angiveligt stjålne hash en værdi af cirka fem millioner kroner.

Godt ti skud blev affyret i retning mod fire unge, der sad på en bænk ved Voldparken Skole, fortæller politiinspektør Torben Svarrer.

- Den ene blev ramt overfladisk i hovedet, siger Torben Svarrer.

Også lørdag aften blev der affyret skud på åben gade i Husum, og 31. maj var der tumult ved Husum Torv, da en mand tilsyneladende blev tvunget ind i en bil, hvorefter politifolk med deres våben forsøgte at få bilen til at stoppe.

Om disse tre forbrydelser kan kædes sammen med skyderier, som er foregået i Rødovre, er et af spørgsmålene, som betjente i Københavns Politi og i Københavns Vestegns Politi forsøger at få svar på.

- Vi mener foreløbigt, at der er et opgør mellem kriminelle grupperinger, som har en uoverensstemmelse, siger Torben Svarrer, der leder efterforskningen i Københavns Politi.

- Vi har hørt rygter om, at der skulle have været en rulleforretning. At der skal være blevet stjålet hash fra den ene gruppe, siger politiinspektøren.

Og tyveriet er ikke nede i småtingsafdelingen. Angiveligt skulle der være tale om et parti på "mere end 100 kilo", oplyser Torben Svarrer, der dog understreger, at oplysningen ikke er blevet bekræftet.

Helt tilfældige mennesker kan risikere at blive ramt under det voldsomme opgør. De fire unge, der senest blev skudt efter, har efter politiets opfattelse intet med grupperingerne at gøre.

- De sidder ved midnat og hygger sig i området, siger Torben Svarrer.

Som et modtræk har politiet indført visitationszoner. Det indebærer, at borgere kan blive tvunget til at vende lommer, selv om politiet ikke har en konkret mistanke.

Politiet mener, at indgrebet i hvert fald har en virkning på den måde, at risikoen for spontane skudepisoder på gaden kan undgås. De unge ved, at de konstant vil blive visiteret og står altså både til at miste våben og en lang straf.

/ritzau/