Straf til stalker skærpes af Højesteret

Landets øverste domstol har onsdag for første gang taget stilling til sager om stalking.

Højesteret hæver onsdag straffen i en sag om grov stalking fra fængsel i ni måneder til fængsel i et år og tre måneder.

Flertallet af dommerne lægger blandt andet vægt på, at manden i sagen fra Midtsjælland fortsatte med at chikanere en tidligere kæreste efter at være blevet varetægtsfængslet.

Gentagne gange blev kvinden forfulgt i en bil, og manden begik også indbrud og mishandlede og aflivede to hunde.

I en anden sag fra Vestjylland om samme type forbrydelse har landets øverste domstol dog besluttet at fastholde den straf på fængsel i tre måneder, som landsretten oprindeligt havde fastsat.

/ritzau/