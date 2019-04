Politiet afviser Stram Kurs' nye demonstration

Politi afviser, at Stram Kurs må afholde ny demonstration. Det oplyste partiet ellers omkring klokken 12.45.

Københavns Politi oplyser, at partiet Stram Kurs ikke må afholde demonstration på Emblasgade på Østerbro.

Det oplyste partiet ellers omkring klokken 12.45.

- Københavns Politi har meddelt Stram Kurs, at partiet ikke kan afholde demonstration på Emblasgade, som de har annonceret, skriver politiet på Twitter.

Det skete på Facebook, hvor partiet varslede en ny demonstration på Emblasgade, der ligger tæt på en moské.

Demonstrationen skulle begynde klokken 13 på Emblasgade 1.

Men Emblasgade ligger under en af politiets skærpede strafzoner. Det betyder, at utryghedsskabende kriminalitet, der er begået i strafzonen, kan stige til det dobbelte i forhold til normal praksis.

Der er yderligere tre af de særlige zoner. De ligger på Christianshavn ved Christiania, Urbanplanen på Amager og i Tingbjerg.

Partiet oplyser dog tirsdag, at man fortsat agter at holde en demonstration på den københavnske Vestegn. Det sker ved Bagsværd Skole.

- Dette er bekræftet af politiet, skriver partiet.

Ritzau har forgæves forsøgt at få en kommentar fra politiet.

Det yderliggående parti med Rasmus Paludan i spidsen skulle have holdt en demonstration på Blågårds Plads tirsdag klokken 13.30. Men Københavns Politi valgte at forbyde partiet at demonstrere i området af frygt for ny uro.

I den forbindelse oplyste politiet dog, at man er "indstillet på at overveje alternative lokaliteter og/eller tidspunkter for demonstrationen i dialog med Stram Kurs".

Tidligt tirsdag formiddag blev politiet kontaktet af en borger, der havde set en mistænkelig genstand på Blågårds Plads.

Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste, EOD, blev tilkaldt, og her kunne man konstatere, at der var tale om genstand, der ligner en granat.

Det er anden gang på kun få dage, at myndighederne har undersøgt eksplosiver i hovedstaden.

Natten til søndag eksploderede en bil i Mjølnerparken. Her skulle Paludan have demonstreret, men på grund af eksplosionen blev demonstrationen flyttet til Blågårds Plads.

/ritzau/