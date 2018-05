Strandkro står i flammer: Der bliver ikke meget at redde

Alle bedes holde sig væk fra området omkring Greve Strandkro, der natten til søndag brød i brand.

Greve Strandkro ved Køge Bugt er natten til søndag blevet ramt af en brand, der tidligt søndag fortsat er i gang.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

- Der er stadig brandvæsen og politi på stedet, og bygningen har allerede taget betydelig skade. Der bliver nok ikke meget at redde, siger vagtchef Thomas Jørgensen klokken 05.30 søndag morgen.

Politiet fik anmeldelsen om branden klokken 03.23 søndag.

Redningsberedskabet har indsat fire sprøjtehold, oplyser politiet i en pressemeddelelse. Her lyder det også, at branden ikke er under kontrol.

Midt- og Vestsjællands Politi beder alle borgere om at holde sig fra området og beboere syd og øst for adressen Greve Strandvej 9 om at lukke døre og vinduer og standse eventuel ventilation.

Der er søndag klokken 05.40 ingen tidshorisont for afslutningen af slukningen.

/ritzau/