Strid om coronabøder rykker ind i vestjysk håndboldhal

45 personer nægter at betale skærpet bod for overtrædelse af forsamlingsforbud. Nu skal dommer se på sagen.

Der var livemusik, dans og godt gang i den, da Midt- og Vestjyllands Politi natten til 13. december troppede op på en adresse øst for Holstebro.

Efterfølgende blev 45 personer sigtet for at bryde forsamlingsforbuddet.

Normalt takseres den slags med en bøde på 2500 kroner. Men politiet kræver en skærpet bøde på 4000 kroner til 41 af deltagerne.

Fire af deltagerne var ifølge politiet arrangører af festen og står til en bøde på hver 5000 kroner.

Men deltagerne nægter at betale bøden, og derfor skal Retten i Holstebro nu se på sagen.

Det sker tirsdag, når en dommer skal høre forklaringerne fra de pågældende personer.

Det kommer til at foregå i helt uvante rammer i den lokale håndboldarena - Gråkjær Arena.

Her har retten lejet et stort mødelokale for at skaffe tilstrækkelig plads til sagens parter.

Når politiet går efter en forhøjet bøde, hænger det ifølge specialanklager Ulrik Panduro sammen med en række skærpende omstændigheder:

- Det, der gør det skærpende, er antallet af deltagere, der kommer fra hele Jylland og Fyn.

- De var indkaldt via sms, og der var arrangeret livemusik.

- Det gør, at vi mener, det kan sidestilles med en piratfest, siger Ulrik Panduro.

Politiet landet over har flere gange under epidemien uddelt bøder for overtrædelse af forsamlingsforbuddet.

Enkelte gange er striden også endt i retten. Men det er ifølge anklageren den første retssag med så mange personer involveret.

Det er næppe dem alle, der møder op tirsdag. Nogle har afgivet en fuldmagt, så andre kan udtale sig på deres vegne.

Advokat Jens Kristian Højgaard Madsen repræsenterer to af de involverede.

Han oplyser, at hans klienter nægter sig skyldige. Men han har ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.

Der er afsat to dage til behandling af sagen.

/ritzau/