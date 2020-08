Selvmordslæge sigtet igen - lokkedue fik ham i nettet

En lokkedue bad om selvmordsvejledning og anmeldte derefter dømt læge til politiet.

Den pensionerede læge Svend Lings er igen blevet sigtet for at assistere ved selvmord, oplyser han til Ritzau.

Lings blev i fjor idømt 60 dages betinget fængsel i Højesteret for medvirken til to selvmord og et selvmordsforsøg. Bliver han dømt igen, risikerer han at skulle afsone sin dom.

Svend Lings fortæller, at han er blevet offer for en lokkedue.

En person ved navn "Katrine" har skrevet til ham, at en 87-årig mand i hendes familie er uhelbredeligt syg med kræft og plaget af smerter. Hun vil derfor have ham til at sende en liste over medicin, som kan bruges til selvmord.

- Jeg svarede med følgende: "Hej Katrine. Vejledningen vedhæftes. Venlig Hilsen Svend Lings", skriver Svend Lings til Ritzau.

Men henvendelsen var en fælde. Efterfølgende er han nemlig blevet kontaktet af politiet, som har rejst sigtelse mod ham

- I går fik jeg besøg af to flinke kriminalbetjente, der fortalte, at historien var opspind, men at "Katrine" havde anmeldt mig til Midtjyllands Politi, som nu har rejst sigtelse for overtrædelse af straffeloven, fortæller Svend Lings.

Svend Lings blev landskendt tilbage i 2017, efter at han medvirkede i et radioprogram på Radio24syv. Han medvirkede i sin egenskab af medlem af foreningen Læger for Aktiv Dødshjælp.

I programmet fortalte han, at han havde hjulpet mere end ti patienter med at dø.

Hans udtalelser førte til en politianmeldelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og politiet rykkede ud, ransagede hans hjem, foretog beslaglæggelse og sigtede Svend Lings.

Anklagemyndigheden rejste tiltale mod Lings i tre sager. I byretten blev han i det ene forhold frifundet, men i landsretten og Højesteret blev han dømt for det hele.

Svend Lings er forfatter til en 25 sider lang selvmordsmanual, som findes på hans hjemmeside. I manualen er der angivet en lang række medikamenter, der kan anvendes.

Lings beskriver også, hvordan man bør indtage medikamenterne sammen med en drik, man kan lide - for eksempel champagne - og sin yndlingsmusik.

/ritzau/