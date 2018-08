Svensker anholdt ti måneder efter drab på 16-årig i København

Svenske betjente ransager flere steder fredag i forbindelse med gennembrud i dansk drabssag.

Politiet har fået et gennembrud i sagen om drabet på 16-årige Servet Abdija i oktober sidste år i København. Betjente har anholdt en svensk statsborger for at have dræbt drengen.

Den anholdte er 34 år. Aktionen skete torsdag aften et sted på Sjælland, oplyser Københavns Politi fredag.

Manden sigtes for sammen med flere andre at stå bag forbrydelsen, som skete om aftenen 16. oktober ved sin opgang i Ragnhildgade. Drengen blev ramt af en serie skud, der blev affyret på kort afstand. I lejligheden hørte moren skuddene.

Den 34-årige er af jugoslavisk oprindelse, oplyser politiet. Offerets familie har albanske og makedonske rødder.

Efterforskningen er sket i samarbejde med svensk politi. Svenske betjente har fredag foretaget ransagninger flere steder, oplyser politikommissær Hans Erik Raben i en pressemeddelelse.

Han omtaler efterforskningen som meget kompleks, men røber ikke flere detaljer.

Tidligere har politiet oplyst, at man havde fundet to våben, som blev anvendt ved drabet. Dels en revolver og dels en pistol.

