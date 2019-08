Svensker mistænkt for eksplosion skjuler ansigtet i retten

Malmø Tingsret skal fredag eftermiddag tage stilling til, hvorvidt en 22-årig skal udleveres til Danmark.

Fredag eftermiddag bliver en 22-årig svensk statsborger fremstillet i grundlovsforhør ved Tingsretten i Malmø.

I retten er det ikke muligt at se den mistænktes ansigt, da han har et blåt håndklæde over hovedet. Derudover bærer han en orange t-shirt og shorts.

Retten skal fredag tage stilling til, hvorvidt den unge svenske statsborger skal udleveres til Danmark, og hvorvidt han skal varetægtsfængsles.

Kort efter, at retsmødet gik i gang klokken 13.30 valgte retsformanden at lukke dørene, hvorefter de fremmødte journalister måtte forlade lokalet.

Før dørene blev lukket nåede den sigtede at bekræfte sin identitet i retten, og retsformanden bad den 22-årige løfte op i håndklædet, så anklagemyndigheden og retsformanden kunne se hans ansigt.

/ritzau/