Svenskere får historisk dom for to bandedrab i Herlev

To mænd blev skuddræbt i svensk bandekonflikt i Herlev i 2019. Fredag er fem svenskere idømt lange straffe.

Dobbeltdrabet på to svenske mænd i Herlev sidste år koster fem svenske mænd de hårdest mulige straffe.

Fredag har Retten i Glostrup idømt de to yngste drabsmænd 20 års fængsel for drabene. De er i dag 18 og 19 år, men var kun 17 år på gerningstidspunktet, og derfor er 20 år den hårdest mulige straf.

Samtidig idømmes tre mænd livstid. Der er tale om 20-årige Mansor Abdi Ismail, 25-årige Benjamin Owusu Afriyie og 22-årige Mohamed Abdighani Ali. Sidstnævnte menes at have en ledende rolle i banden Dødspatruljen.

De to drab fandt sted i Sennepshaven i Herlev sidste år og skete som del af en svensk bandekonflikt mellem Dødspatruljen og Shottaz fra det svensk-somaliske miljø i Stockholm-forstaden Rinkeby.

Derfor dømmes de fem mænd efter bandeparagraffen, der kan hæve straffen. Når der idømmes livstid, er det som udgangspunkt resten af livet, men i gennemsnit bliver livstidsdømte løsladt efter 16-17 år.

Efter at dommeren havde afsløret de hårde straffe, begyndte den 19-årige at snakke, mens en af de andre grinte. Og det var dommer Katrine B. B. Eriksen ikke tilfreds med, da hun var ved at forklare begrundelsen for dommen.

- Hvis ikke I tier stille, vil jeg godt bede om, at de tiltalte bliver ført ud, sagde dommeren.

Hun fortalte, at der var tale om et brutalt drab.

- Vi sidder her med en usædvanligt rå og brutal likvidering, hvor to mennesker er slået ihjel, og en tredje er forsøgt slået ihjel, sagde hun.

20 års fængsel er den højeste straf, som gerningsmænd, der er under 18 år på gerningstidspunktet, kan idømmes.

Senioranklager Rasmus Kim Petersen fortalte tidligere fredag, at det ikke er set før, at unge, der var under 18 år på gerningstidspunktet, er dømt for bandedrab.

- Det er helt ubetrådt grund, sagde han.

De fem dømte, der er svenske statsborgere, udvises desuden af Danmark for bestandigt.

Henrik Dupont Jørgensen og Michael Juul Eriksen, der er forsvarere for de to yngste dømte talte for en straf på otte års fængsel.

Michael Juul Eriksen lagde blandt andet vægt på, at de unge ville blive straffet mildere i Sverige. Men det argument afviste dommeren.

- Det er helt ligegyldigt, at man i det land, de tiltalte kommer fra, har en anden retspraksis og strafudmåling, sagde Katrine B. B. Eriksen.

Dobbeltdrabet skete 25. juni sidste år. Her blev de to svenske mænd på 21 og 23 år skudt og dræbt. De sad i en bil i Herlev med en tredje mand, da de blev beskudt. Den tredje mand lykkedes at slippe væk.

Derfor er de fem mænd også dømt for drabsforsøg på den tredje mand.

Efter drabene flygtede de fem mænd i en stjålet sølvgrå Audi, der efterfølgende blev fundet forsøgt brændt i Nærum. I bilen fandt politiet en del dna-spor, som matcher de fem drabsmænd.

Alle fem mænd har anket til landsretten med henblik på at blive frifundet.

/ritzau/