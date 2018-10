Svindelmistænkt i Socialstyrelsen brugte konto i Danske Bank

Millioner flød fra Socialstyrelsen til privat konto i Danske Bank over flere år.

Den kvinde, der er mistænkt for at have svindlet Socialstyrelsen for 111 millioner kroner, fik pengene overført til en konto i Danske Bank. Det skriver Ekstra Bladet tirsdag aften.

Det viser dokumenter fra Børne- og Socialministeriet, som Ekstra Bladet har læst.

- I forbindelse med en intern kontrol blev styrelsen således opmærksom på, at der var udbetalt større beløb til en konto, som efter Danske Banks oplysninger tilhører en privatperson, står der.

Logfiler fra kontoen, som styrelsen fik, "underbyggede", at den mistænkte medarbejder havde overført penge til sig selv.

- Efterfølgende har det vist sig, at den konto, som pengene var udbetalt til, tilhører den pågældende medarbejder, og at medarbejderen også har overført penge til andre egne konti.

Ifølge Jakob Dedenroth Bernhoft, der er direktør for RevisorJura, burde Danske Bank have bemærket overførslerne.

- Der er slet ingen tvivl om, at banken skal reagere, hvis en statslig ansat pludselig begynder at modtage så betydelige pengebeløb, for der er tale om usædvanlige, mistænkelige transaktioner, som banken hurtigt skal undersøge - da især, hvis beløbene overføres fra hendes egen arbejdsgiver, siger han til Ekstra Bladet.

Til Ritzau uddyber han, at hvis banken finder mistænkelige transaktioner, skal den bede om en forklaring og dokumentation herfra.

- Får banken ikke en forklaring, der er meget god, skal den gå til Bagmandspolitiet, siger han til Ritzau.

Jakob Dedenroth Bernhoft kan ikke komme på mange fortilfælde, der kan give en klar indikation af, hvad konsekvensen kan blive.

Han vurderer dog, at en forsømmelse fra Danske Banks side kan resultere i en bøde i millionklassen.

Også Finanstilsynets hvidvask-chef, Stig Nielsen, mener Danske Bank kan være i problemer.

- Med forbehold for at jeg ikke kender de nærmere omstændigheder, så vil en bank naturligvis skulle reagere, hvis en almindelig lønmodtager modtager beløb i den størrelsesorden på sin konto, siger han til Ekstra Bladet.

Danske Bank ønsker ikke at kommentere den konkrete sag. Pressechef Kenni Leth oplyser, at banken ikke må oplyse, hvilke konkrete transaktioner banken har indberettet.

Ifølge Børne- og Socialministeriet svindlede den kvindelige medarbejder i mindst 16 år.

Nogle år var det mindre millionbeløb. I årene 2007 til og med 2013 var det ifølge Ekstra Bladets oplysninger mellem 8,9 til 15,4 millioner kroner årligt, som styrelsen blev snydt for.

Ministeriet kigger nu hele hendes tid som ansat igennem.

Den mistænkte kvinde er blevet varetægtsfængslet in absentia. Hvor hun befinder sig vides ikke. Derfor vides det heller ikke, hvordan hun forholder sig til anklagerne.

