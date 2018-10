Svindelsag for stort millionbeløb opdaget i ministerium

Børne- og Socialministeriet og Socialstyrelsen har afdækket potentiel svindel for et trecifret millionbeløb.

Børne- og Socialministeriet har afdækket en stor sag, hvor der er mistanke om svindel med offentlige midler for et trecifret millionbeløb. Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

Sagen er anmeldt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (Søik), bedre kendt som Bagmandspolitiet.

- Jeg er dybt rystet over, at der tilsyneladende er blevet svindlet med penge, der jo skulle gå til udsatte grupper. Det er fuldstændig uhørt, at det har kunnet ske, skriver børne- og socialminister Mai Mercado (K) i en pressemeddelelse.

Ifølge meddelelsen indikerer undersøgelserne, at en "betroet medarbejder" fra 2002 til 2018 har svindlet for 111 millioner kroner via "uberettiget tilegnelse".

- Sagen efterforskes af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, hvorfor jeg ikke kan gå i detaljer.

- Men jeg kan sige klart, at jeg vil sikre, at vi får fuldstændig klarhed over, hvad der er sket, og hvordan kontrolsystemerne over en lang årrække har kunnet svigte, skriver Mai Mercado.

Ifølge pressemeddelelsen er Folketinget orienteret, og flere eksterne undersøgelser sat i værk

- Først og fremmest skal vi have alt frem for at sikre, at det ikke sker igen, men det er også vigtigt for mig at få et klart svar på, om der kan placeres et ansvar for, at kontrollen har svigtet, skriver Mai Mercado.

