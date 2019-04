Svindeltiltalt får ophævet gældssanering på 114,5 millioner

Tiltalt fik gældssanering i januar 2016, hvor han ifølge anklager var i fuld gang med at svindle staten.

En person tiltalt for økonomisk kriminalitet for næsten 800 millioner kroner har fået ophævet sin gældssanering på 114,5 millioner kroner. Det skriver DR.

Personen er hovedmistænkt i en sag om svindel med skat og moms samt hvidvask, der har fået navnet "Operation Greed"(Grådighed, red.).

Ifølge DR har Sø- og Handelsretten valgt at ophæve den enorme gældssanering, som den hovedmistænkte fik i januar 2016.

Gældssaneringen blev tildelt, samtidig med at den pågældende person ifølge Anklagemyndigheden var i fuld gang med at svindle den danske statskasse.

Vælger Østre Landsret at følge skifterettens afgørelse, kan Nykredit og andre kreditorer straks kræve at få deres penge tilbage. Et krav som Jen Drevsfeldt Theil, der er chef for samfundsansvar i Nykredit, med glæde vil rejse.

- Der er altså tale om en person, som skylder store summer ikke kun til os men også til statskassen, og han skal ikke have lov til at gå fra den gæld, før han har lagt alt frem, og før alt er undersøgt til bunds.

- Derfor er vi glade for den her afgørelse, siger han til DR.

Nykredit måtte i januar 2016 afskrive 110 millioner kroner, da den svindeltiltalte fik slettet sin gæld i skifteretten. De øvrige kreditorer er blandt andre skattevæsenet.

Den 47-årige tiltalte stod ifølge politiet i spidsen for en "fakturacentral, der hjalp selskaber med at vaske skat og moms ud af deres regnskaber.

Af sagens dokumenter fremgik det, at den svindeltiltalte mødte frem til retten i en Bentley og i retslokalet bar dyre smykker og tasker.

Nykredits advokat gjorde også indsigelser over for retten, fordi han havde observeret den tiltalte på Casino Copenhagen.

Her fremstod han ifølge advokaten til at være en del mere velpolstret, end hvad han havde oplyst i sin anmodning om at få slettet sin gæld.

Til retten havde den tiltalte fortalt, at han ikke ejede noget og nu var lønarbejder i sin brors ejendomsselskab, Anwar Properties.

Den tiltaltes forsvarsadvokat, Jakob Arrevad, har kæret Sø- og Handelsrettens afgørelse til landsretten.

/ritzau/