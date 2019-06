Svindeltiltalt oliedirektør fik bonus på fire millioner

Direktør i OW Bunker-datterselskab fik bonus på fire millioner kroner, oplyser anklager under ankesag.

Den tidligere oliedirektør Lars Møller fik i 2013 udbetalt en bonus på fire millioner kroner.

Det oplyser specialanklager Marie Tullin, da hun mandag i Vestre Landsret forelægger sagen mod den svindelanklagede direktør i OW Bunkers datterselskab i Singapore.

Han blev for et år siden idømt halvandet års fængsel for at have tilsidesat sine pligter og påført OW Bunker et tab på op mod en halv milliard kroner.

Det var ifølge rettens forklaring medvirkende til, at den nordjyske koncern, der solgte skibsbrændstof verden over, gik konkurs i november 2014.

Byretten fandt derimod ikke beviser for, at direktøren gjorde det med et økonomisk incitament for øje.

Derfor blev Lars Møller frifundet for mandatsvig og dømt efter en mildere paragraf om at tilsidesætte sin pligt og dermed påføre andre et formuetab.

Specialanklageren mener, at Lars Møller skal dømmes efter den oprindelige tiltale for mandatsvig, og oplysningen om en millionbonus skal ses i det lys.

Med en årsløn på to millioner kroner og en bonus på fire millioner gav det Lars Møller en samlet årsløn på seks millioner kroner i 2013.

Sagens hovedperson, den 45-årige tidligere oliedirektør, ankede byrettens dom til frifindelse.

Landsretten har endnu ikke haft lejlighed til at høre hans forklaring.

Anklagerens forelæggelse har foreløbig varet i næsten seks timer.

Der er indkaldt syv vidner, der skal afgive forklaring i sagen. Heraf er et vidne nyt i forhold til sagens behandling i byretten.

Landsretten har afsat otte retsdage til sagens behandling.

/ritzau/