Svindlere tilbyder coronatest mod betaling

Svindlere prøver stadig at slå plat på corona. Seneste skud på stammen er tilbud om en test, advarer politiet.

Svindlere benytter enhver mulighed for blandt andet at franarre folk penge, kodeord til netbank og NemId samt andre personfølsomme oplysninger.

Coronavirussen var da også dårligt nået til landet, før de første svindlere og tricktyve brugte den til at stjæle penge fra især ældre borgere.

I foråret var der således flere eksempler på, at tricktyve dukkede op iført hvide kitler og masker, og under påskud af at skulle teste for corona eller spritte folks hjem af blev inviteret indenfor, hvorefter de stjal kontanter og andre værdier.

Svindlerne ligger ikke på den lade side, og torsdag advarer Rigspolitiet på Twitter mod en ny form for svindel.

Flere borgere er blevet ringet op af folk, som hævder at være fra politiet, den myndighedsfælles hotline eller Styrelsen for Patientsikkerhed.

- De tilbyder en coronatest mod betaling eller beder om NemID. Betal ikke og giv aldrig dit NemID – for det beder myndighederne aldrig om, skriver Rigspolitiet.

Myndighederne tilbyder i det hele taget ikke coronatest mod betaling. Den er ganske gratis, og man kan bestille en tid på coronaprover.dk.

- Hvis vi kontakter dig om corona, så er det typisk for at kontaktopspore, altså når vi rådgiver og hjælper med at finde nære kontakter til personer, der er testet positiv for covid-19, lyder det fra politiet på Twitter.

Politiet og andre myndigheder har tidligere understreget, at banken, Skat, NemID og andre offentlige myndigheder aldrig uopfordret vil kontakte folk og bede dem om at udlevere personnummer, kortoplysninger, adgangskoder eller nøglekort.

/ritzau/