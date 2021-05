Svindlere ville tjene halvanden million på hjælpepakker

Tre mænd er ved Retten i Glostrup dømt for svindel med coronahjælpepakkerne. De er idømt fængselsstraffe.

Der gik ikke længe, efter at Folketinget havde vedtaget coronahjælpepakkerne sidste forår, før en gruppe mænd fik ideen om at prøve at tjene penge på dem.

Retten i Glostrup har tirsdag idømt tre mænd fængsel. En 32-årig mand idømmes to et halvt års fængsel og to 31-årige mænd straffes med tre års fængsel.

De tre var tiltalt for at have forsøgt at svindle sig til næsten halvanden million kroner ved at sende ansøgninger om penge fra hjælpepakkerne for to rengøringsfirmaer, der ikke var berettiget til støtten.

De to firmaer havde ikke de 26 ansatte imellem sig, som svindlerne ellers påstod, da de søgte om lønkompensation hos Erhvervsstyrelsen.

To mænd - den 41-årige revisor, Morten Stefan Nyenstad og 28-årige André Munch - har allerede tilstået deres roller og er dømt i sagen.

Senioranklager Sannie Pilebo opfordrede under sagen til en fængselsdom på fire år til de to 31-årige mænd, Valentino Elventi og Sinisa Radu, og to et halvt års fængsel til den sidste tiltalte, den 32-årige mand, Nicki Mahler.

Ud over det nedlagde hun påstand om millionbøder til alle de tiltalte. Hun lagde op til, at de tiltalte hver skulle betale fire gange så meget, som det beløb der blev søgt for.

Kriminalitet, som handler om hjælpepakkerne, kan straffes med fire gange så hårdt, som man normalt ville straffe lignende kriminalitet med.

Derfor skulle bøderne gange med fire, mente anklageren - altså knap seks millioner kroner. Men retten er i sidste ende landet på et lidt mindre beløb - at hver af de dømte skal betale en bøde på 4,47 millioner kroner.

Nicki Mahler, som er tidligere medlem af Bandidos, erkendte sin rolle, men anker straffen. Han fik en lavere straf, da retten regner det som en tillægsstraf til en dom, han har fået for en narkosag.

Sinisa Radu har forbindelse til det ene rengøringsfirma. Han har nægtet sig skyldig og udbeder sig betænkningstid. Det betyder, at han vil overveje, om han skal anke dommen. Han udvises også med indrejseforbud i seks år.

Den sidste 31-årige mand, Valentino Elventi, som har tilstået sin rolle, modtager dommen.

En sjette mand er mistænkt i sagen, men det har ikke været muligt for politiet at anholde ham. Derfor skal hans sag behandles separat på et senere tidspunkt.

Senioranklager Sannie Pilebo fortæller, at hun er tilfreds med dommen, selv om hun lagde op til en strengere straf.

Hun mener, at det stemmer godt overens med de sager om coronasvindel, som er blevet afgjort indtil videre.

/ritzau/