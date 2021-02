Svinetransport med 420 grise er væltet nord for Rødekro

Politiet er tirsdag morgen rykket ud til en væltet grisetransport. Grisene bliver omlæsset til et nyt køretøj.

En svinetransport med 420 grise væltede tirsdag morgen på en landevej nord for Rødekro.

Lastbilen væltede på Nr Hostrupvej nord for Rødekro i Sønderjylland. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

- Der er dyrlæge på stedet, som tilser grisene. Grisene er ved at blive omlæsset til et nyt køretøj i øjeblikket, skriver politiet omkring klokken 09.30.

Politiets vagtchef Lars Even fortæller, at politiet fik anmeldelsen om ulykken klokken 08.27. Han fortæller, at nogle af grisene er døde, men han har ikke tal på hvor mange.

Nr Hostrupvej er på grund af den væltede lastbil blevet helt spærret mellem Nørre Hostrup og Rangstrup. Bilister skal derfor finde en alternativ rute, indtil der er ryddet op efter ulykken.

- Det tager noget tid at få grisene omlæsset, siger Lars Even.

Lastbilens chauffør er uskadt, men chokeret. Ulykken skete tilsyneladende, da lastbilen kørte ud i rabatten. Men det er uvist, hvorfor den kørte af vejen.

/ritzau/