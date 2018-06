Syg mand får anbringelsesdom efter blodigt campingdrab

En 54-årig mand er blevet kendt skyldig i at have overfaldet to mænd med kniv på en campingplads.

En 54-årig mand har tirsdag fået en anbringelsesdom ved Retten i Esbjerg for drab og drabsforsøg på en campingplads i Vejers Strand.

Det skriver JydskeVestkysten.

En 64-årig mand blev stukket ihjel. Også en 69-årig blev udsat for knivstik. Han døde senere.

Anklagemyndigheden gik efter at få manden idømt en dom til anbringelse på psykiatrisk afdeling, og det krav blev imødekommet.

JydskeVestkysten skriver, at domsmandsretten fandt det bevist, at manden stak med en sådan kraft og så hyppigt, at der var forsæt til drab i begge tilfælde.

Den 64-årige fynbos pårørende får en erstatning på 696.000 kroner.

Det andet offer døde, da han var 70 år. Hans pårørende får en erstatning på 5800 kroner, da manden døde en naturlig død, dog efter svækkelse som følge af en fjernet milt.

Avisen citerer retsformanden for, at det nu er op til mandens pårørende eventuelt at lægge sag an for at få erstatningen forhøjet.

Vejers Strand ligger omkring 25 kilometer vest fra Varde.

Manden har valgt ikke at anke dommen.

Syd- og Sønderjyllands Politi fik alarmopkaldet om overfaldet omkring klokken 08.30 den 24. maj sidste år.

Men allerede aftenen inden overfaldet kontaktede campingpladsens ejer politiet to gange, fordi man mente, at den dengang 53-årige viste tegn på at være psykisk syg.

Efter at have undersøgt opkaldene nærmere i maj, oplyste politiet, at det på baggrund af oplysningerne givet i samtalerne ikke var politiets vurdering, at manden var så psykisk syg, at han kunne tvangsindlæggelses.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed har ifølge JydskeVestkysten afvist en klage over politiets håndtering i forbindelse med lejrchefens bekymring.

/ritzau/