Sygeplejerske: Afdød patients forløb var ikke usædvanligt

En nu tiltalt afdelingssygeplejerske havde ifølge egne udtalelser ikke meget at gøre med en nu afdød patient.

En afdelingssygeplejerske, der er tiltalt for grov eller gentagen forsømmelse i sit arbejde, fik først kendskab til en 76-årig kvindelig patient, to dage før patienten afgik ved døden under sin indlæggelse.

Det fortæller sygeplejersken onsdag i Retten i Nykøbing Falster.

En obduktionsrapport har under onsdagens retsmøde vist, at den 76-årige kvinde døde, da hun blev kvalt i sin egen sondemad.

Netop hendes dødsfald er baggrunden for, at der er rejst tiltale mod den nu tidligere afdelingssygeplejerske.

Ifølge anklagen undlod sygeplejersken at sørge for, at en tværfaglig plan for plejen af den nu afdøde patient blev lavet.

Den manglende plan var angiveligt skyld i, at personalet ikke kunne give patienten en sikkerhedsmæssigt forsvarlig behandling, og at deres arbejde ikke blev udført godt nok.

Den ældre kvinde var indlagt på Nykøbing Falster Sygehus fra den 30. januar 2018 frem til sin død den 14. februar 2018.

Her var hun blandt andet indlagt på den afdeling, hvor den tiltalte dengang var afdelingssygeplejerske.

Under onsdagens retsmøde er det kommet frem under afhøringen af sygeplejersken, at hun var på arbejde fra den 5. til den 8. februar og igen den 12. februar 2018.

De resterende dage under patientens indlæggelse havde hun fri.

Anklageren i sagen, Rune Torfinn Jensen, spurte ind til, hvordan hun som afdelingsleder ikke kunne kende til patientens eksistens, nu hvor dennes tilstand var så dårlig.

- Hendes forløb var jo ikke meget anderledes, end nogle af de andre patienter, vi havde. Sygeplejerskerne kunne godt håndtere dem, uden at jeg var involveret.

- Sondemad var for os almindeligt forekommende ved nogle af vores patienter, lød det fra den tidligere afdelingssygeplejerske.

Ifølge afdelingssygeplejersken blev hun først bekendt med den nu afdøde kvinde efter en kollega fortalte, at patientens søn blandt andet var utilfreds med, at plejepersonalet gav hans mor sondemaden for hurtigt.

Ifølge ham burde de bruge 20 minutter på dette, men retningslinjerne som personalet fulgte, beskrev, at det skulle gives på 10-20 minutter.

- Vi er forpligtet til at følge de retningslinjer der er givet, sagde sygeplejersken i retten.

Hun sagde dog også, at hun dengang lyttede til sønnens frustrationer.

Derfor prioriterede hun også, at personalet kendte til retningslinjerne for, hvordan man blandt andet skulle give sondemad til patienterne.

Sagen fortsætter onsdag eftermiddag, hvor blandt andet den afdøde kvindes søn skal afhøres.

/ritzau/