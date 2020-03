Sygeplejerske frifundet i sag om afdød patient

En tidligere afdelingssygeplejerske var tiltalt for grov forsømmelse eller skødesløshed.

En afdelingssygeplejerske, som arbejdede på Nykøbing Falster Sygehus, er mandag frifundet ved Retten i Nykøbing Falster.

Det oplyser anklagemyndigheden på Twitter.

Sagens drejede sig om en nu afdød 76-årig kvinde, som døde under indlæggelse på Nykøbing Falster Sygehus.

Ifølge anklagen undlod sygeplejersken at sørge for, at der blev lavet en tværfaglig plan for plejen af den nu afdøde patient.

Den manglende plan var angiveligt skyld i, at personalet ikke kunne give patienten en sikkerhedsmæssigt forsvarlig behandling, og at deres arbejde ikke blev udført godt nok.

Kvinden døde den 14. februar 2018, da hun blev kvalt i sin sondemad, konkluderer en obduktionsrapport.

Den nu frifundne sygeplejerske sagde under et tidligere retsmøde, at hun ikke blev bekendt med patientens eksistens før den 12. februar. Altså to dage inden patienten gik bort.

