Syrer flygtede fra borgerkrig: Nægter planer om terror

Efter et år som asylansøger i Sverige ville en nu 33-årig mand dræbe tilfældige i København, lyder anklage.

Angrebet var tilrettelagt og under opsejling. Det skulle udføres et sted i København. Men det gik i vasken - det blev ikke til noget.

Og dermed var investeringen i 17.000 tændstikker, 17 batterier, flere sæt walkie-talkies, fyrværkeri og flere lange køkkenknive forgæves.

I hvert fald hvis man skal tro anklagemyndigheden, som mener, at en i dag 33-årig syrisk mand i efteråret 2016 havde planer om at begå terror i Danmarks hovedstad - sammen med to medgerningsmænd.

Manden - Moyed Al Zoebi - blev sidste år idømt 12 års fængsel i Københavns Byret og udvist for bestandig for forsøg på terror.

Gennem sagen nægtede han sig skyldig, og han valgte at anke dommen på stedet. Onsdag begynder ankesagen i Østre Landsret.

Moyed Al Zoebi flygtede fra den syriske borgerkrig og ankom til Sverige sammen med sin kone og deres fælles barn i efteråret 2015.

Familien blev anbragt i en asyllejr. Efter et par måneder i Sverige var de involveret i trafikulykke. Forældrene blev alvorligt kvæstet, men overlevede, mens deres et år gamle søn omkom.

I løbet af det næste år begyndte Al Zoebi ifølge anklagemyndigheden at planlægge et terrorangreb mod tilfældige i København.

Det skete sammen med to andre - herunder en flygtning i Tyskland. Han rejste i november 2016 mod Danmark med ikke mindre end 17.460 tændstikker, walkie-talkies, fyrværkeri og knive i bagagen.

Disse remedier skulle ifølge dommen fra Københavns Byret bruges til knivangreb i Danmark og fremstilling af en eller flere bomber.

Den medsammensvorne fra Tyskland blev imidlertid stoppet den 19. november 2016, da han var sejlet fra Puttgarden til Rødbyhavn.

Han havde ikke noget pas på sig, og derfor blev han sendt tilbage til den tyske side af Femern Bælt, hvor han blev anholdt af tysk politi.

Samtidig var Al Zoebi på vej med tog fra Sverige til Københavns Hovedbanegård, hvor de to skulle mødes.

Men mødet blev altså ikke en realitet.

Knap et år senere blev Al Zoebi anholdt, da han forsøgte at flyve fra Københavns Lufthavn med et falsk pas. Han blev siden koblet til manden, der var blevet anholdt med tændstikker og knive i sin taske.

Et par måneder efter sin anholdelse blev Al Zoebi sigtet for terrorplaner.

I 2017 blev partneren idømt seks og et halvt års ungdomsfængsel ved en domstol i Tyskland. En endnu uidentificeret tredjemand skulle have arrangeret kontakten mellem ham og Moyed Al Zoebi.

I Østre Landsret skal tre juridiske dommere - Anne Thalbitzer, Joachim Kromann og Inge de Neergaard - samt ni nævninger tage stilling til, om Moyed Al Zoebi kan dømmes for forsøg på terror.

Senioranklager Henrik Aagaard møder for anklagemyndigheden.

Han fortæller, at de første retsdage går med en gennemgang af byrettens dom, fremlæggelse af dokumentation og afhøring af den 33-årige syrer.

Der er afsat ni dage til sagen. Dommen ventes afsagt den 17. april.

/ritzau/