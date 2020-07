Syv ulykker på syv dage: Politi beder bilister passe på

Fart, tæt kørsel og uopmærksomhed er årsag til mange ulykker på fynske motorveje, mener politi.

De fynske motorveje har været særdeles plaget af uheld og trafikulykker den seneste tid.

Syv gange på syv dage er der sket trafikulykker på de fynske motorveje, og senest mistede en mand på 19 år livet torsdag aften i en soloulykke på Fyn.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse fredag.

Ser man på perioden fra 1. juni til 31. juli, er der sket 54 ulykker på Fynske Motorvej, og det er ifølge politiet ofte tæt kørsel, uopmærksomhed i trafikken og høj fart, der er årsagen.

Det er alt for mange, mener politiet, der beder bilister passe bedre på.

- Derfor vil jeg venligt - men bestemt - opfordre til, at bilisterne tager bedre hensyn til hinanden derude, især lige nu hvor presset på grund af sommerferien er ekstra stort på den Fynske Motorvej, siger vicepolitiinspektør Sten Sørensen fra Fyns Politi i meddelelsen.

Når der bliver holdt god afstand til bilen foran, får man bedre tid til at nå at reagere og undgå at køre sammen, og den forankørende kan føle sig mindre presset.

- Samtidig betyder det, at en påkørsel er uundgåelig, hvis den forankørende pludselig må bremse op. Det kan skabe livsfarlige situationer, som nemt kan undgås. Det handler bare om at holde en god og sikker afstand, siger Sten Sørensen.

Er der ikke god afstand, kan det koste en bøde, et klip eller hele kørekortet.

Høj fart bliver af politiet kaldt altødelæggende, mens uopmærksomhed omtales som en stor dræber.

Det er særligt vigtigt at være opmærksom ved sammenfletninger på motorvejene, mener politiet. Her sker mange af uheldene.

Det er typisk kombinationen af for kort afstand og en snarlig sammenfletning, der skader en potentielt meget farlig situation.

