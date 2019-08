Tæskehold overfaldt to pædagoger fra institution

13-årig dreng bestilte angiveligt en voldelig hævnakt på pædagoger i Odense.

To pædagoger fra en institution i Odense blev forleden nat overfaldet med blandt andet brug af et baseballbat. Torsdag er fire yngre mænd blevet varetægtsfængslet for at have udført volden, skriver fyens.dk.

Angiveligt var overfaldet en reaktion på, at en dreng på 13 år tidligere var blevet fastholdt af en af pædagogerne på Svennebjerggaard, som huser frivilligt anbragte børn.

Drengen skal have sagt, at det ville blive hævnet. Og lidt over midnat natten til onsdag blev de to pædagoger så opsøgt og tævet.

De fire anholdte i sagen er ifølge fyens.dk mellem 18 og 22 år. En dommer i Retten i Odense har torsdag besluttet at varetægtsfængsle alle fire frem til 16. september.

/ritzau/