TDC-nedbrud afholder brugere fra at ringe 112

Der er driftsforstyrrelser hos TDC på 2G- og 3G-nettet. Fyn, Sjælland, Bornholm og Øerne kan være berørt.

Problemer på 2G- og 3G-netværket hos TDC torsdag betyder, at brugere ikke kan komme igennem til blandt andet alarmcentralen.

Det skriver TDC i en pressemeddelelse.

Nedbruddet strækker sig over mobilnetværket på Fyn, Sjælland, Bornholm og Øerne. Men der kan også forekomme problemer andre steder i landet.

- Det betyder desværre også, at man ikke kan ringe 112 fra en mobil på TDC’s netværk på store dele af Sjælland, skriver selskabet og tilføjer, at kunder, der benytter fastnet- og 4G-mobiltelefoni, ikke er berørt.

TDC anbefaler, at man slukker telefonen, piller SIM-kortet ud og genstarter telefonen, hvis borgere skal ringe 112. Det giver mulighed for nødopkald.

Region Hovedstadens Akutberedskab advarer også borgere om problemet på Twitter.

- Der er driftsforstyrrelser på TDC's netværk. Hvis du har TDC, kan du ikke komme i kontakt med Akutberedskabet, står der.

Beredskabet anbefaler, at borgere, der ønsker hjælp, kan låne en telefon, der er på et andet netværk.

Rigspolitiet skriver ligeledes om nedbruddet på Twitter:

- TDC har nedbrud på flere netværk, hvilket påvirker mange kunder. 4G-nettet virker.

- Er du TDC-kunde, og har du ikke 4G-dækning, så find en fastnettelefon og brug denne, hvis du skulle have brug for at ringe 112 eller 114.

/ritzau/