Teenager blev overhældt med urin ved overfald

En 15-årig dreng blev lørdag aften overfaldet af flere unge, som skubbede, slog og overhældte ham med urin.

Sent lørdag aften blev en 15-årig dreng overfaldet af en større gruppe unge på Tranbjerg Stationsvej i Aarhus-bydelen Tranbjerg.

Offeret blev skubbet op imod en husmur, fik knytnæveslag i ansigtet og blev overhældt med urin, skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Ifølge politiet blev drengen lokket til at møde op til en fest i Tranbjerg.

Han kørte med letbanen ud til bydelen sammen med en ven, hvor en gruppe på 12-13 personer ventede på dem ved stationen.

Efter at have forladt letbanestationen blev den 15-årige først skubbet i brystet, hvorefter personer i gruppen slog og hældte urin ud over ham.

Der er endnu ingen anholdte i sagen.

Østjyllands Politi kan ved middagstid søndag ikke give yderligere oplysninger om sagen. Det er dermed uvist, hvilket motiv der lå bag overfaldet.

Men fremgangsmåden minder om den, der kendes fra fænomenet "dominansvold". Her bliver enkelte unge typisk overfaldet og på forskellig vis ydmyget af en eller flere andre personer.

En sag om den type vold verserer for tiden ved Retten i Sønderborg. Her har en 16-årig dreng erkendt, at han ved et overfald tvang en jævnaldrende dreng til at kysse sine sko - derudover slog og sparkede han offeret.

Dommen i den pågældende sag ventes afsagt tirsdag.

/ritzau/